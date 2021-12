La definizione e la soluzione di: Fornire di mobili e soprammobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ARREDARE

Significato/Curiosità : Fornire di mobili e soprammobili

Storia dell'arredamento (sezione Design e mobile in Italia) dorature e di materiali pregiati, come pietre o metalli. Un identico gusto si ritrova anche nelle argenterie, nelle posaterie e nei soprammobili. Gli ebanisti ...

