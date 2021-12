La definizione e la soluzione di: La forma delle bretelle. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : ICS

Significato/Curiosità : La forma delle bretelle

bretelle Spesso le bretelle sono elasticizzate per permettersi di allungarsi ed adattarsi a qualsiasi tipo di corporatura. Tradizionalmente le bretelle sono parallele ...

