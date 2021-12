La definizione e la soluzione di: In fondo alla rubrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : CA

Significato/Curiosità : In fondo alla rubrica

rubrica (giornalismo) Una rubrica è uno spazio fisso, accordato ad un opinionista o a un esperto, pubblicato a intervalli regolari su un quotidiano o un periodico. Le caratteristiche ...

Altre definizioni con fondo; alla; rubrica; In fondo al dehors; È in fondo alla navata; In fondo al burrone; Sono uguali in fondo ; L istante in cui si deve prendere la palla ; L istante in cui si deve prendere la palla ; Inerenti alla fisica nucleare; In mezzo alla stanza; Quelli elettrici non stanno in rubrica ; Le persone in rubrica ; Il titolo di una rubrica del giornale; Così sono detti i numeri in rubrica ; Cerca nelle Definizioni