La definizione e la soluzione di: Il Ferrigno che impersonò Hulk. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : LOU

Significato/Curiosità : Il Ferrigno che impersono Hulk

L'incredibile Hulk (film) Bill Bixby, che impersonò il protagonista nella serie televisiva insieme a Lou Ferrigno nel ruolo di Hulk, il quale a sua volta sottolineò che l'attore "ha ...

Altre definizioni con ferrigno; impersonò; hulk; Il ferrigno del cinema; impersonò Rhett Butler nel film Via col vento; Il Connery che impersonò l'agente segreto 007; Lo impersonò Léonard Nimoy in Star Trek; In un film, Sordi impersonò quello del Grillo; __ Bana, nei film hulk e Troy; Il Lou che vestì i panni di hulk per la TV; Bruce, l'incredibile hulk dei fumetti; Ci si sono cimentati di hulk Hogan e Ray Myisterio; Cerca nelle Definizioni