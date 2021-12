La definizione e la soluzione di: Il fazzoletto da pirata in testa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : BANDANA

Significato/Curiosità : Il fazzoletto da pirata in testa

Bandana musulmani. Il fazzoletto da collo e il fazzoletto sono articoli correlati. Una bandana è un tipo di fazzoletto grande, solitamente colorato, originario ...

Altre definizioni con fazzoletto; pirata; testa; fazzoletto messo a sigillare la bocca; fazzoletto in seta, lana o cotone fra; Si stringono con il fazzoletto ; fazzoletto da collo; Il fazzoletto da pirata legato in testa; Lotteria ispirata a un noto episodio del vangelo; Poesia ispirata ; Un pirata dell’aria; Quelli del vino vanno alla testa ; La testa bovina usata anticamente come ornamento; In testa ai Vigili del Fuoco; La testa del chiodo; Cerca nelle Definizioni