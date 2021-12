La definizione e la soluzione di: L Express di Agatha Christie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ORIENT

Significato/Curiosità : L Express di Agatha Christie

Opere di Agatha Christie Agatha Christie (1890-1976) è stata una scrittrice di racconti, romanzi gialli e opere teatrali. Sebbene abbia scritto sei romanzi d'amore con lo pseudonimo ...

Altre definizioni con express; agatha; christie; Risolve un famoso caso sull Orient express ; La express rivista antologica di fumetti d'autore; È express in un reality show di Rai 2; __ express : film di Salvato res del 1989; Dieci e piccoli in un romanzo di agatha Christie; La Marple di molti romanzi di agatha Christie; Una scrittrice come agatha Christie; Il colore caro ad agatha Christie in Italia; Dieci e piccoli in un romanzo di Agatha christie ; Il detective della christie ; La Marple di molti romanzi di Agatha christie ; La christie più nota;