La definizione e la soluzione di: L esule della guerra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : PROFUGO

Significato/Curiosità : L esule della guerra

Seconda guerra punica La seconda guerra punica (chiamata anche, fin dall'antichità, guerra annibalica) fu combattuta tra Roma e Cartagine nel III secolo a.C., dal 218 a.C. ...

Altre definizioni con esule; della; guerra; Le consonanti dell esule ; L’esule lo cerca all'estero; Lafortezza della ...filatrice; E comprensivo della tara; La Taylor della serie TV Six Feet Under; Il faraone della più piccola fra le piramidi di Giza; Fu a lungo in guerra contro Sparta; La Grande guerra fu un conflitto di questo tipo; Vittima di guerra ; Una nazione che si mantiene estranea alla guerra ; Cerca nelle Definizioni