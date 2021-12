La definizione e la soluzione di: Esatto, ben determinato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : PRECISO

Significato/Curiosità : Esatto, ben determinato

Altezza (acustica) (reindirizzamento da Suono determinato) strumento a suono determinato è uno strumento musicale che emette suoni in riferimento alle note musicali. Può essere strumento a suono determinato un qualsiasi ...

Altre definizioni con esatto; determinato; Capito in modo inesatto ; L esatto ordine dei tempi; Inesatto come può essere un apparecchio; esatto al contrario; Compreso o volto a un fine determinato ; Insieme di individui che deriva dalla selezione naturale in un determinato ambiente; Agitato per un determinato fine; È determinato dalla causa; Cerca nelle Definizioni