La definizione e la soluzione di: Entrando in Otranto.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OT

Significato/Curiosità : Entrando in Otranto

Strada statale 16 Adriatica (sezione Lecce-Otranto) 16 Adriatica (SS 16) è una strada statale italiana che collega Padova a Otranto, passando per la costa adriatica e percorrendo numerosi capoluoghi di provincia ...

