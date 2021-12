La definizione e la soluzione di: Elimina la ruvidezza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : LISCIATURA

Significato/Curiosità : Elimina la ruvidezza

Storia della grafica (sezione La litografia e la cromolitografia) scelsero di non imitare la qualità delle tecnologie precedenti. Chiamandosi i New Primitives, erano attratti dall'iniziale ruvidezza delle forme dei tipi ...

Altre definizioni con elimina; ruvidezza; Vi si elimina no grinze; elimina to; elimina ti insieme ai germi con la disinfezione; Icona sul desktop per elimina re i file; Privi di ruvidezza , lisci, morbidi; Cerca nelle Definizioni