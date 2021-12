La definizione e la soluzione di: Le elezioni per i sindaci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 14 lettere : AMMINISTRATIVE

Significato/Curiosità : Le elezioni per i sindaci

sindaci di Roma altri file su sindaci di Roma Sindaca, su comune.roma.it. Il Sindaco metropolitano, su cittametropolitanaroma.it. Mediateca Roma - I sindaci capitolini, ...

Altre definizioni con elezioni; sindaci; Intrigo, ad esempio relativo alle elezioni ; È segreto nelle elezioni ; Tipo di elezioni ; Le elezioni che riguardano il sindaco; Cerca nelle Definizioni