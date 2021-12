La definizione e la soluzione di: Elevato per importanza. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : EMINENTE

Significato/Curiosità : Elevato per importanza

Acqua (sezione L'importanza biologica dell'acqua) industriale; l'uomo ha riconosciuto sin da tempi antichissimi la sua importanza, identificandola come uno dei principali elementi costitutivi dell'universo ...

Altre definizioni con elevato; importanza; Si ottiene, nei frantoi, dalla raffinazione di prodotto a elevato grado di acidità; Molto elevato di statura; Occupa un posto elevato ... nell’albero genealogico; Carrello elevato re; Di poca importanza , irrilevante; Si dice d evento d importanza storica; Di nessuna importanza ; Irrisori, senza importanza ; Cerca nelle Definizioni