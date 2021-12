La definizione e la soluzione di: L effettua il tennista sotto rete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VOLEE

Significato/Curiosità : L effettua il tennista sotto rete

Tennis (reindirizzamento da tennista) mentre il tennista che effettua il colpo rincorre la pallina verso il fondo del campo, ha tutto il tempo di salire a rete e concludere facilmente il punto ...

Altre definizioni con effettua; tennista; sotto; rete; Consente di effettua re trasporti su strada; Li effettua l archeologo; I tiri effettua ti dal discobolo; Le spedizioní effettua te in Terrasanta; Rafael _, grande tennista ; L Andy tennista vincitore di Wimbledon 2016; Colpo del tennista ; Iniziali di Sampras, l ex tennista ; Vive sotto terra; Le hanno il bassotto e l alano; Se è a terra, è sotto i piedi; Ha una borsa sotto il becco; Le prete ndono i corrotti; La forma delle brete lle; Delimitata da una rete ; Venerdì nero: grandi sconti a chi acquista in rete ;