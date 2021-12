La definizione e la soluzione di: Li effettua l archeologo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : SCAVI

Significato/Curiosità : Li effettua l archeologo

Archeologia preventiva L'archeologia preventiva è quell'attività di ricerca specializzata che si effettua con interventi, in aree sensibili, che comportano sondaggi diagnostici ...

Altre definizioni con effettua; archeologo; I tiri effettua ti dal discobolo; Le spedizioní effettua te in Terrasanta; L esperienza formativa effettua ta in un azienda; Si effettua no quando una persona manca da casa; La ricerca dell archeologo ; Il Martin archeologo dei fumetti; Il Pipps archeologo , ghiotto di negritas; Il Rodolfo celebre archeologo e topografo romano; Cerca nelle Definizioni