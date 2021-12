La definizione e la soluzione di: Due storici castelli di Versailles. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : TRIANON

Significato/Curiosità : Due storici castelli di Versailles

Reggia di Versailles La reggia di Versailles, detta anche castello di Versailles o (impropriamente) palazzo di Versailles (in francese château de Versailles /?a'to d? v??'saj(?)/) ...

