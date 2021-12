La definizione e la soluzione di: Dolce a forma di ciambella. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SAVARIN

Significato/Curiosità : Dolce a forma di ciambella

Buccellato (reindirizzamento da Buccellato di Collesano) duci per la sua forma a ciambella e per l'utilizzo di ingredienti differenti. In Sicilia ogni festa che si rispetti ha il suo Dolce o il suo cibo tradizionale ...

