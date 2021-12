La definizione e la soluzione di: Dirige le manovre delle vele. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : SKIPPER

Significato/Curiosità : Dirige le manovre delle vele

Glossario dei termini marinareschi (A-B) spinta delle vele o del motore è terminata. Accollo (A collo) si dice di una vela che si gonfia con la scotta di sopravvento cazzata. È una manovra che viene ...

Altre definizioni con dirige; manovre; delle; vele; Un moderno... dirige nte d azienda; Monaca che dirige un monastero; La si dirige a bacchetta; La ricopre il dirige nte; Fa manovre in mare; Il complesso delle manovre per guidare un aereo; Diresse Grandi manovre ; manovre d'addestramento; Le più orientali delle Alpi; Tiene conto delle sillabe; Un isola delle Sporadi; Che non risente delle temperature; L erba vele nosa detta anche napello; Antidoti contro i vele ni; Stende la sua cappa grigia su molte città avvele nando l atmosfera; Marinaio specializzato nel manovrare alcune vele ; Cerca nelle Definizioni