La definizione e la soluzione di: La cura con sieri e vaccini. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : BIOTERAPIA

Significato/Curiosità : La cura con sieri e vaccini

Vaccino febbre tifoide e peste; antigeni purificati (o vaccini a subunità), come i vaccini (costituiti da anatossine) contro il tetano o la difterite; antigeni ...

Altre definizioni con cura; sieri; vaccini; Un anima... del cura to; Un azienda per la cura delle strade; Assicura re con impegno; Somma più elevata risarcibile da un assicura zione; Che impensieri sce... come le Muse di un quadro di De Chirico; I cassieri dei circoli privati; Pensieri che non danno pace; Assorto in pensieri , imbronciato; Valuta i vaccini ; Seguono alcuni vaccini ; Alla sua immunità contribuiscono i vaccini ; Se ne fanno due per certi vaccini ; Cerca nelle Definizioni