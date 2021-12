La definizione e la soluzione di: La croce dell antico Egitto simbolo della vita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ANSATA

Significato/Curiosità : La croce dell antico Egitto simbolo della vita

Ankh (reindirizzamento da Chiave della vita) (?) (anche croce ansata e conosciuta anche come chiave della vita), è un antico e sacro simbolo egizio che essenzialmente simboleggia la vita. Gli dèi sono ...

