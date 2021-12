La definizione e la soluzione di: I crivelli per il grano. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : VAGLI

Significato/Curiosità : I crivelli per il grano

Pane 'e poddine definiva il pane di Ozieri come delle “schiacciatelle larghe”, cotte sotto la cenere o sulla brace Gli ingredienti sono farina di semola di grano duro, acqua ...

