La definizione e la soluzione di: Così sono i prezzi dei saldi.

Soluzione 8 lettere : SCONTATI

Significato/Curiosità : Cosi sono i prezzi dei saldi

Indice dei prezzi al consumo In economia, l'indice dei prezzi al consumo (talvolta indicato anche come indice dei prezzi al dettaglio o CPI - consumer price index, nella notazione ...

Altre definizioni con così; sono; prezzi; saldi; così sono i grandi recipienti; così è chi in un determinato ambiente conosce tutti; E così per metà; così è il cuore dell egoista; sono ossessionati da un idea; Lo sono le cariche non assegnate; Tante sono le vite d un gatto; Così sono i grandi recipienti; Aumento dei prezzi , specie dei beni primari; Si dice di vendite a prezzi esagerati; I listini di prezzi fissi; Riduzioni dei prezzi ; Attrae l acquirente dei saldi ; Si effettuano nei saldi ; saldi , ben piantati; Si scontano nei saldi ; Cerca nelle Definizioni