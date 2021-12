La definizione e la soluzione di: Così sono i grandi recipienti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : CAPIENTI

Significato/Curiosità : Cosi sono i grandi recipienti

Liscivia nel recipiente di bollitura non si sommuova. Si otterrà così un liquido abbastanza limpido, facile da conservare, per lunghi periodi, in recipienti di ...

