La definizione e la soluzione di: Così è il cuore dell egoista. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ARIDO

Significato/Curiosità : Cosi e il cuore dell egoista

A Christmas Carol (film 2009) nella Londra del 1843 e l'anziano Ebenezer Scrooge, un finanziere avaro, egoista e scorbutico, respinge sgarbatamente l'invito a cena da parte dell'allegro ...

