Così è l acqua per la pasta

Soluzione 6 lettere : SALATA

Significato/Curiosità : Cosi e l acqua per la pasta

pasta e fagioli Toscana, Piemonte e Veneto. Nella cucina bolognese, così come per la pasta cotta con altri legumi, la pasta viene cotta direttamente insieme ai legumi, invece ...

Altre definizioni con così; acqua; pasta; così sono i prezzi dei saldi; così sono i grandi recipienti; così è chi in un determinato ambiente conosce tutti; E così per metà; _ blu: una diffusa acqua minerale; Pianta acqua tica; Secchi, privi d acqua ; Piccolo corso d acqua ; La donna che tira a mano la pasta fresca all uovo; Lo è la pasta per nulla al dente; Formaggio a pasta bianca con o senza pepe; La cottura consigliata della pasta sciutta;