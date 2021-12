La definizione e la soluzione di: Contiene le frecce. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : FARETRA

Significato/Curiosità : Contiene le frecce

frecce Tricolori Le frecce Tricolori, il cui nome ufficiale è 313º Gruppo Addestramento Acrobatico, è la Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) dell'Aeronautica Militare ...

Altre definizioni con contiene; frecce; contiene un informazione in grado di modificare l ampiezza di un onda portante; In cucina contiene un condimento giallo; Campo che... contiene parole di significato affine; Anagramma di ascolta contiene un paio di scarpe; Le frecce che il 2 giugno volano su Roma; Armi per scagliare frecce ; Le frecce scagliate da Giove; Custodia per le frecce ; Cerca nelle Definizioni