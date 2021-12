La definizione e la soluzione di: Lo consulta l avvocato. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : CODICE

Significato/Curiosità : Lo consulta l avvocato

consulta regionale siciliana 1945. La consulta fu divisa in sottocommissioni per esaminare le diverse parti della bozza di statuto. Il progetto fu approvato dalla consulta il 23 dicembre ...

