La definizione e la soluzione di: È considerato l inventore del racconto poliziesco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : POE

Significato/Curiosità : e considerato l inventore del racconto poliziesco

Auguste Dupin (sezione Genesi del personaggio) Dupin è un personaggio letterario ideato da Edgar Allan Poe e protagonista di una serie di romanzi polizieschi. Esordì nel racconto poliziesco I delitti ...

