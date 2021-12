La definizione e la soluzione di: Consente di effettuare trasporti su strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : AUTOTRENO

Significato/Curiosità : Consente di effettuare trasporti su strada

Autoarticolato (categoria Mezzi di trasporto su strada) dell'autotreno di effettuare trasporti anche solo con la parte anteriore motorizzata del convoglio, quindi con una maggiore flessibilità anche in fatto di consumi ...

Altre definizioni con consente; effettuare; trasporti; strada; L operativo consente l uso del computer; Il telefonino che consente di navigare in Internet; Lo dice chi acconsente ; consente l attraversamento dei rigagnoli a piedi asciutti; effettuare piccole migliorie; Apparecchio per effettuare e ricevere chiamate; La usa Tarzan per effettuare i suoi spostamenti; Permette di effettuare ricerche subacquee; trasporti no per cani ing; Azienda trasporti Italiani; L'azienda capitolina dei trasporti ; Effettuano rapidi trasporti ; Protesta... strada le; Il passo dell autostrada A15; Passaggio che si chiede per strada ; Una tessera per pagare al casello autostrada le; Cerca nelle Definizioni