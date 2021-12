La definizione e la soluzione di: I re come Ramsete. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : FARAONI

Significato/Curiosità : I re come Ramsete

Ramses II (reindirizzamento da Ramsete II) a.C. – Pi-Ramses, luglio/agosto 1213 o 1212 a.C.), noto anche come Ramesse II, Ramsete II e Ramses il Grande, è stato un faraone egizio, il terzo della ...

