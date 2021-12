La definizione e la soluzione di: La comanda un generale. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : ARMATA

Comando generale dell'Arma dei Carabinieri amministrazione. Dal Comando generale dipendono i 5 Comandi interregionali carabinieri. Al vertice del Comando generale vi è il comandante generale dell'Arma dei ...

Altre definizioni con comanda; generale; Lo comanda un tenente; Sulla barca è comanda to dalla barra o dalla ruota; Le divinità comanda te da Odino | Venerdì 26 novembre 2021; comanda in Vaticano; Consolato generale ; In generale , un farmaco che libera dalle feci; In generale , un insieme di arredi; In generale , non è altro che una scarpa;