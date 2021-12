La definizione e la soluzione di: Colore simile al magenta. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : FUCSIA

Significato/Curiosità : Colore simile al magenta

Giallo (sezione Combinazioni con altri colori) tra 565 e 590 nanometri. È uno dei tre colori primari sottrattivi, insieme al ciano ed al magenta. Il suo Colore complementare è il viola. Dal punto di ...

