La definizione e la soluzione di: Classico dolce natalizio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : PANETTONE

Significato/Curiosità : Classico dolce natalizio

Dolci natalizi natalizio. In Italia esiste una vasta gamma di preparati casalinghi, artigianali e industriali consumati in preparazione e durante le feste natalizie ...

Altre definizioni con classico; dolce; natalizio; Un classico fra i dolci da forno; Se di lasagne, è un classico della cucina emiliana; Un poema classico ; Un classico così; dolce a forma di ciambella; Amano il dolce far niente; Una dolce ... è la moglie; È dolce in gelateria; Viene dopo A Christmas in un canto natalizio ; Un classico dolce natalizio ; Un gioco di carte natalizio ad eliminazione; Dolce natalizio genovese con l'uva passa; Cerca nelle Definizioni