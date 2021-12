La definizione e la soluzione di: Il cinema in cui entrano le automobili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : DRIVE IN

Significato/Curiosità : Il cinema in cui entrano le automobili

Squadra antifurto occupa di criminali che commettono furti in appartamenti o rubano automobili. Tra questi vi è una banda di cui fa parte Tapparella, un ladro fidanzato ...

Altre definizioni con cinema; entrano; automobili; La Lopez del cinema ; L Oldman del cinema ; Film di René Clair manifesto del cinema dadaista; Un Marlon del cinema USA e grande divo; Rientrano in certe matite; entrano nei guanti; entrano nei bagni con la scritta “men”; entrano nell'alimentazione delle renne; Impone all automobili sta di fermarsi; Segnale che da un indicazione agli automobili sti; La più grande casa automobili stica coreana; Circuiti automobili stici come Imola e Monza; Cerca nelle Definizioni