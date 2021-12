La definizione e la soluzione di: Ciascuno dei quattro simboli delle carte da gioco. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : SEME

Significato/Curiosità : Ciascuno dei quattro simboli delle carte da gioco

Cucù (gioco di carte) Saltacavallo, Cuccu, Picuzzo, Picozzo) è un gioco di carte che si pratica con un mazzo di 40 carte divise in quattro semi: cuori, quadri, fiori, picche (semi ...

