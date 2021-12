La definizione e la soluzione di: Cesare lo trasse al Rubicone. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : DADO

Significato/Curiosità : Cesare lo trasse al Rubicone

Historiae romanae ad M. Vinicium libri duo civile: vengono narrati i contrasti fra Cesare e Pompeo, passaggio del Rubicone e marcia su Roma da parte di Cesare, che è in Spagna, scontro con i legati ...

