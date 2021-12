La definizione e la soluzione di: Il centro di Bagdad. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GD

Significato/Curiosità : Il centro di Bagdad

Aeroporto Internazionale di Baghdad Saddam International Airport), è il più grande aeroporto iracheno ed è localizzato a circa 16 km a ovest del centro di Bagdad. Segue la lista in ordine alfabetico ...

