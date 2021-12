La definizione e la soluzione di: È celebre per il Duomo, il vino e un pozzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : ORVIETO

Significato/Curiosità : e celebre per il Duomo, il vino e un pozzo

Campanile di Giotto (sezione Il problema dei vani scale) Il campanile di Giotto è la torre campanaria di Santa Maria del Fiore, la cattedrale di Firenze, e si trova in piazza del Duomo. Le sue fondamenta furono ...

