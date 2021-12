La definizione e la soluzione di: Carrozzella da passeggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosità : Carrozzella da passeggio

Camei di Alfred Hitchcock un bimbo che gli "bagna" i pantaloni. Topaz (1969): è seduto su una Carrozzella per invalidi in un aeroporto, poi si alza per salutare un conoscente ...