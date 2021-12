La definizione e la soluzione di: Si carica di pedoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : TRAM

Significato/Curiosità : Si carica di pedoni

Scacchi (reindirizzamento da Giocatore di scacchi) chiusa: si dice aperta una posizione con pochi pedoni centrali, diagonali libere e almeno una colonna sgombra da pedoni. Una posizione aperta, come si può ...

Altre definizioni con carica; pedoni; Messo a capo, incarica to; Ambisce ad avere una carica ; Investire ufficialmente qualcuno di una carica ; Riempire o ricarica re... a Londra ing; Tanti sono i pedoni per ogni scacchista; Carica i pedoni ; Il quadrupede dei pedoni ; Gioco con pedoni e cavalli; Cerca nelle Definizioni