La definizione e la soluzione di: Caratterizza l auto 4x4. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 17 lettere : TRAZIONE INTEGRALE

Significato/Curiosità : Caratterizza l auto 4x4

Fiat Panda (2003) (categoria auto dell'anno) Presentata al Salone dell'auto di Ginevra del 2005 la Panda Swiss era un esercizio di stile realizzato sulla base della Panda 4x4 e Caratterizzato dalla ...

Altre definizioni con caratterizza; auto; caratterizza no le oasi; Qualità che caratterizza gli adesivi; caratterizza la persona che non medita; caratterizza te da un verde manto al suolo; Il più auto biografico tra i film di Fellini; Il cinema in cui entrano le auto mobili; La polizza auto onnicomprensiva; Un motore per auto treni; Cerca nelle Definizioni