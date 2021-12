La definizione e la soluzione di: Ex capitale della Birmania. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : RANGOON

Significato/Curiosità : Ex capitale della Birmania

Birmania Se stai cercando altre forme di governo nella storia della Birmania/Myanmar, vedi Unione Birmana. Disambiguazione – "Myanmar" rimanda qui. Se stai cercando ...

Altre definizioni con capitale; della; birmania; L isola con capitale Hobart; Ha per capitale amministrativa Yamoussoukro; capitale di uno Stato dell Africa settentrionale; La capitale ungherese; La seconda fase della marea; I più profondi conoscitori della Terra; Il cuore della boxe; I servi della gleba spartani; Il nome birmano della birmania ; L'attuale nome della birmania ; L'ex capitale della birmania ; Cerca nelle Definizioni