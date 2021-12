La definizione e la soluzione di: I capi ritornati di moda. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : VINTAGE

Significato/Curiosità : I capi ritornati di moda

Vintage (categoria Errori di compilazione del template Interprogetto - template vuoto) la moda d'epoca, intesa come patrimonio storico e culturale rappresentato da importanti capi d'abbigliamento, accessori, bijoux e altri oggetti di vanità ...

