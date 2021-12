La definizione e la soluzione di: Cantò le lodi di Beatrice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : DANTE

Significato/Curiosità : Canto le lodi di Beatrice

Divina Commedia (categoria Voci non biografiche con codici di controllo di autorità) compiuto, e si offre di condurlo all'incontro con Beatrice, che avverrà poco dopo. Beatrice rimprovera duramente Dante e dopo si offre di farsi vedere senza ...

