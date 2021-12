La definizione e la soluzione di: L aquilone degli uomini volanti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : DELTAPLANO

Significato/Curiosità : L aquilone degli uomini volanti

La tavola da mare sospinta dall'aquilone ; Si pratica volando sulle onde trainati da un aquilone ; L uccellino degli orologi; Le Isole degli Amici; C è quello degli avvocati e quello dei giornalisti; Quello degli USA con Santa Fe; uomini simboli di bellezza; Louis, protagonista di Tre uomini in fuga; Gli uomini dell FBI; Nome dell hacker di uomini che odiano le donne; Tratta degli oggetti volanti non identificati; Appassionati di dischi volanti ; Gruppi di insetti volanti ; Un appassionalo di dischi volanti e alieni;