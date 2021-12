La definizione e la soluzione di: Appena uscito in libreria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : EDITO

Significato/Curiosità : Appena uscito in libreria

Altre definizioni con appena; uscito; libreria; Cani appena nati; Come la settimana appena trascorsa; Si dice per accogliere qualcuno appena arrivato; Estremamente ridotti, appena sufficienti; Come un fiume uscito dagli argini; uscito ... per estrazione; uscito dalla giovinezza; uscito indenne da un incidente; Ripiani di una libreria ; In libreria : d'avventura e poliziesco; Le clienti di una libreria ; E’ formata dalla fusione di due o più termini cs.: cantautore, cartolibreria ; Cerca nelle Definizioni