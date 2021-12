La definizione e la soluzione di: Apparecchio che inverte la corrente elettrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : COMMUTATORE

Significato/Curiosità : Apparecchio che inverte la corrente elettrica

Elettricità (reindirizzamento da Elettrico) circuiti elettrici in cui la corrente inverte regolarmente il verso del suo flusso nel circuito. Per i circuiti elettrici in cui la corrente inverte regolarmente ...

Altre definizioni con apparecchio; inverte; corrente; elettrica; apparecchio che individua la posizione; apparecchio per videoriprese; Un apparecchio di controllo dell aeroporto; apparecchio delle centrali telefoniche; Il rivestimento esterno di alcuni inverte brati; ll più grosso inverte brato; inverte il senso della frase; Il più grosso inverte brato; Il tipo di raccordo da inserire nelle prese di corrente ; Necessaria per rimettere corrente in una batteria; La corrente che non è continua; La corrente artistica di Andy Warhol ing; Unità elettrica di resistenza; Esprime la potenza di una fornitura elettrica ; La pantofola... elettrica ; Unità di misura della resistenza elettrica ; Cerca nelle Definizioni