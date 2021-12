La definizione e la soluzione di: Si allena in palestra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : ATLETA

Significato/Curiosità : Si allena in palestra

palestra di o su palestra Wikizionario contiene il lemma di dizionario «palestra» Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su palestra palestra, su Treccani ...

Altre definizioni con allena; palestra; Lo Spalloni allena tore; Nello sport, il licenziamento di un allena tore; La divisa di allena mento... per cinture nere; allena ti allo sport; Un asta della palestra ; Pedana da palestra | Venerdì 26 novembre 2021; Pedana usata in palestra ; Le flessioni che si eseguono in palestra ; Cerca nelle Definizioni