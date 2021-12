La definizione e la soluzione di: Alberi altissimi dalle foglie ovali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : FAGGI

Significato/Curiosità : Alberi altissimi dalle foglie ovali

Juniperus (categoria Alberi ornamentali) molte spontanee della flora italiana e adatte alla selvicoltura. Pianta con foglie aghiformi e strutture riproduttive simili a frutti carnosi dette galbuli ...

Un giaciglio teso tra due alberi ; Zona priva di alberi ; Gli alberi che non perdono le foglie; Le hanno gli alberi ... ma non i nomadi; Gli altissimi ... africani dell' Uganda; Così sono detti i tacchi... altissimi ; Presta a tassi altissimi ; Scimmia dalle braccia molto lunghe; Pesce dalle squame cangianti; Un pappagallo sudamericano dalle penne coloratissime; Un crostaceo dalle potenti chele; Il foglie tto nei medicinali; Gli alberi che non perdono le foglie ; Si nutrono di foglie di gelso; Le foglie della vite; Aiuta i manovali ;