La definizione e la soluzione di: Aiutano i militari a muoversi nel buio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : VISORI

Significato/Curiosità : Aiutano i militari a muoversi nel buio

Gears of War: Ultimate Edition (sezione Bundle Xbox One a tema) qualunque cosa ci sia nel buio, ecco perché Marcus e Dom sparano a dei barili di propano che possa illuminarli. Dopo vari combattimenti, i due Gears raggiungono ...

Altre definizioni con aiutano; militari; muoversi; buio; aiutano a contare; Quando arrivano, ci aiutano nelle difficoltà; Ci aiutano nelle avversità; Non danno la felicità, ma aiutano a cercarla; Retribuzioni... militari ; Un tracciato per esercitazioni militari ; I militari di piombo; Bravi comandanti militari ; Una locuzione per colui che non pensa di muoversi ; muoversi ... come il pendolo; Elastico nel muoversi ; muoversi da là a qui; In mezzo al buio ; Crea il buio ... in pieno giorno; I limiti del buio ; Si vede al buio ; Cerca nelle Definizioni