La definizione e la soluzione di: Un accogliente locale presente in certi bar. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : SALA DA TE

Significato/Curiosità : Un accogliente locale presente in certi bar

Glossario delle frasi fatte (categoria Collegamento interprogetto a Wikiquote presente ma assente su Wikidata) fermava in un pubblico locale (caffè, bar, ecc.) per fare "quattro chiacchiere", e veniva riposto su apposita cappelliera in ingresso o su un attaccapanni ...

